Neurosearch nedjusterer forventningerne til 2019 og ser nu et resultat af primær drift, EBIT, på minus 10-15 mio. kr.



Det fremgår af selskabets regnskab for første halvår af 2019.



Tidligere ventede Neurosearch et EBIT-resultat på minus 9-13 mio....