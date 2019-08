ATP: Coloplast i dilemma med dyr division

Eksklusivt for kunder

Trods tocifret vækst og bidrag til bundlinjen i Coloplast, så kan risikoen for flere søgsmål i USA gøre et salg af urologiforretningen - til en rygtet pris på mere end 1 mia. dollar (6,7 mia. kr.) - attraktivt for ledelsen og aktionærerne. Samtidig står...