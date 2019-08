Pandora-direktør: Vores opgave er at vinde forholdet til kunden tilbage 20. august kl. 10:01 | 06:52

Pandora har haft problemer med færre kunder, der kommer ind i butikkerne, og et brand der er blevet mindre relevant gennem årene. Derfor har Pandoras topchef, Alexander Lacik, de seneste tre måneder afprøvet sin hypotese om, at øgede investeringer...

