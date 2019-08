Her er fire hurtige nedslag i Pandoras regnskab: Nye initiativer ser ud til at virke

Selvom Pandoras regnskab glimter væsentlig mindre af guld end tidligere, så er der dog flere positive overraskelser i årets andet kvartal. Her er fire hurtige nedslag i regnskabet. Nye initiativer ser ud til at give pote Pandora...

Eksklusivt for kunder

Gå ikke glip af dagens vigtigste mail

Få et komprimeret overblik over hvad der er værd at vide. Hver morgen. Direkte i din mailboks. Du kan selv vælge om du vil læse eller lytte til Børsen Morgenbriefing. Meld dig til herunder.