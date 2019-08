RTX: Opjusterer efter stærkt tredje kvartal og solid ordreindgang

RTX har mandag aften opjusteret sine forventninger på baggrund af en stærk vækst i tredje kvartal og en solid ordreindgang for fjerde kvartal. Det fremgår af en meddelelse fra Nørresundby-koncernen til fondsbørsen. RTX regner nu med en omsætning...

Eksklusivt for kunder

Gå ikke glip af dagens vigtigste mail

Få et komprimeret overblik over hvad der er værd at vide. Hver morgen. Direkte i din mailboks. Du kan selv vælge om du vil læse eller lytte til Børsen Morgenbriefing. Meld dig til herunder.