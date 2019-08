Konkursramt pålægsproducent spist af konkurrent

Pålægsproducenten Skare Food har købt resterne af Defco, der i juli gik konkurs, skriver JydskeVestkysten. Købet betyder, at 130 af de 150 ansatte i Defco beholder arbejdet. Defco gik konkurs efter fire år med underskud. Selskabet leverede pålæg til...

