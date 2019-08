Portræt af købmanden, der altid havde et godt tilbud: Kom fra fattige kår og skabte milliardimperium fra bunden

Han var dynekonge, iværksætter, bestyrelsesformand, milliardær og folkekær. Men selv foretrak han blot at blive kaldt "købmanden." I mange år var Lars Larsen, stifteren af Jysk-imperiet, netop kendt som købmanden på gangene hos Jysk. Og for mange...

