Her er de tre vigtigste personer, der skal køre Lars Larsens livsværk videre

Lars Larsen, der sov stille ind mandag morgen efter kort tids kræftsygdom, har for mange år siden forberedt generationsskiftet i sit livsværk Jysk. En erhvervsdrivende fond med en bestyrelse, købmanden selv har valgt, skal overtage magten med Jysk-koncernen,...

Eksklusivt for kunder

Gå ikke glip af dagens vigtigste mail

Få et komprimeret overblik over hvad der er værd at vide. Hver morgen. Direkte i din mailboks. Du kan selv vælge om du vil læse eller lytte til Børsen Morgenbriefing. Meld dig til herunder.