Ny Brøndby-boss kritiserer klubbens Europa-kampagne

Brøndby-fodbolddirektør Carsten V. Jensen savner, at andre danske klubber end FC København leverer i europæisk fodbold.

I torsdags tabte Brøndby 1-3 ude til portugisiske Braga og røg dermed ud af Europa League-kvalifikationens tredje runde med et samlet 3-7-nederlag. Med samme cifre tabte FC Midtjylland til skotske Rangers i tredje runde, mens Esbjerg runden inden røg...

