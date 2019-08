DSV's milliardhandel er en realitet: Venter årlige synergieffekter for 2,2 milliarder

Breaking news

Helt som ventet er DSV's opkøb af Panalpina blevet godkendt af diverse myndigheder. Mandag morgen meddeler Danmarks største speditør, at man har gennemført overtagelsen af virksomheden, og at man venter årlige synergieffekter på ca. 2,2 mia. kr. DSV...

