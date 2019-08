Industrikæmpen Bladt får fast base på Lindø: "Nu kan ordrerne på de nye kæmpe-havvindmøller bare komme"

Industrikæmpen Blandt Industries åbner nu en fast base til tung produktion på Lindø port of Odense. Siden 2013 har selskabet som supplement til sit store produktionsanlæg i Aalborg på projektbasis fremstillet eksempelvis havmøllefundamenter på det...

Eksklusivt for kunder

Gå ikke glip af dagens vigtigste mail

Få et komprimeret overblik over hvad der er værd at vide. Hver morgen. Direkte i din mailboks. Du kan selv vælge om du vil læse eller lytte til Børsen Morgenbriefing. Meld dig til herunder.