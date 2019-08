Sure investorer sagsøger Novo Nordisk for kursmanipulation – kræver 11,8 mia. kr. i erstatning

Breaking news

En gruppe sure aktionærer herunder pensionskasser og formuforvaltere mener, at medicinalgiganten Novo Nordisk har manipuleret med aktiekursen og har derfor stævnet selskabet ved Retten i Glostrup med krav om en erstatning på 11,8 mia. kr. "Til støtte...

