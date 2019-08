Amerikansk chipproducent overrasker positivt - stiger i eftermarkedet

Relateret indhold Tilføj søgeagent Nvidia Log ind som Børsen kunde og få adgang til søgeagenter. Organisationer Nvidia

Den amerikanske chipproducent Nvidia har med sit regnskab for andet kvartal torsdag aften overrasket positivt, og det sender aktien op i eftermarkedet med tæt ved 6 pct.



Nvidia fik i perioden med et justeret overskud per aktie på 1,24 dollar, mens omsætningen landede på 2,58 mia. dollar. Analytikerne havde ifølge Bloomberg News regnet med en indtjening per aktie på 1,14 dollar og en omsætning på 2,54 mia. dollar.



/ritzau/FINANS