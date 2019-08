It-virksomhed mærker nedgang i ordrer fra Novo Nordisk: Aktien dykker over 16 pct

Breaking news

Topchef Per Kogut kalder regnskabet for meget skuffende

Opdateret kl. 10.15 - NNIT-aktiens fald fra morgenstunden er nu en time inde i onsdagens aktiehandel forværret. Faldet lyder nu på over 16 pct. Umiddelbart efter aktieåbningen var faldet omkring 10 pct.

Eksklusivt for kunder

Gå ikke glip af dagens vigtigste mail

Få et komprimeret overblik over hvad der er værd at vide. Hver morgen. Direkte i din mailboks. Du kan selv vælge om du vil læse eller lytte til Børsen Morgenbriefing. Meld dig til herunder.