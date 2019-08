Demant kapper toppen af forventning til 2019 – lander organisk vækst på 5 pct.

Breaking news

Høreapparatkoncernen Demant justerer sine forventninger til 2019, hvor man kapper toppen af det tidligere udmeldte interval for driftsresultat. Det melder selskabet ud i forbindelse med regnskabet for årets første halve år. Forventninger til driftsresultatet...

