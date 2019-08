Parken nedjusterer efter FCK's exit fra Champions League

Parken, Sport & Entertainment har tirsdag aften nedjusteret sine forventninger til både omsætningen og resultatet før skat, da selskabets fodboldhold, FC København, røg ud af kvalifikationen til den givtige Champions League.



Det fremgår af en meddelelse fra koncernen.



Parken regner nu med et resultat før skat i intervallet 60 til 75 mio. kr. mod tidligere 85 til 100 mio. kr.



Omsætningen ses samtidig 40 mio. kr. lavere i området mellem 760 og 810 mio. kr., mens prognosen her førhen var på 800 til 850 mio. kr.



"Efter resultatet af aftenens kamp deltager F.C. København ikke længere i kvalifikationen til gruppespil i UEFA Champions League. Holdet deltager nu i den økonomisk mindre lukrative kvalifikation til gruppespil i UEFA Europa League," skriver selskabet til fondsbørsen.



Parken oplyser, at de nye forventninger indregner deltagelse i i gruppespillet i UEFA Europa League, som ses bidrage i niveauet 65 mio. kr. før skat. Med andre ord vil en manglende deltagelse der kunne betyde et negativt resultat for året.



Efter uafgjort 1-1 ude i Beograd mod Røde Stjerne blev det også til 1-1 på hjemmebanen i København tirsdag aften. Dermed skulle holdene ud i forlænget spilletid, hvilket heller ikke afgjorde kampen, og efter 22 spark i straffesparkskonkurrencen tabte FC København samlet i de to opgør.



/ritzau/FINANS