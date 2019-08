ISS frasælger israelske aktiviteter til to købere

Den danske servicekoncern ISS har solgt sine aktiviteter i Israel til to forskellige købere. Det fremgår af en pressemeddelelse tirsdag. Køberne af de israelske aktiviteter er Newrest Group Holding og T&M Protection Resources Holdings Israel. Det...

