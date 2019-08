DFDS-aktien i stort dyk efter nedjustering

Brexit er en stor trussel for DFDS

DFDS-aktien falder knap 10 pct. ved tirsdagens aktieåbning til omkring kurs 216. Det sker efter, at DFDS har nedjusteret sine forventninger for hele 2019 som følge af Brexit.

