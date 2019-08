DFDS nedjusterer forventningerne pga. brexit: Potentiel halvering af væksten

Breaking news

DFDS nedjustererer forventningerne til hele 2019 pga. udsigten til brexit. Det viser halvårsregnskabet fra Danmarks næststørste rederi. Koncernen regner nu med et driftsresultat før af- og nedskrivninger (ebitda) i niveauet 3,5 - 3,8 mia. kr. mod...

Eksklusivt for kunder

Gå ikke glip af dagens vigtigste mail

Få et komprimeret overblik over hvad der er værd at vide. Hver morgen. Direkte i din mailboks. Du kan selv vælge om du vil læse eller lytte til Børsen Morgenbriefing. Meld dig til herunder.