Kasi-selskab konkurs efter millionbøde: "Jeg har helt med åbne øjne brudt min tavshedsklausul"

Opdateret kl. 10.05 med kommentar fra Jesper Nielsen Et af Jesper "Kasi" Nielsens selskaber, Kasi Aps, er meldt konkurs. Ifølge TV2 er årsagen, at Jesper Nielsen har fået en bod på 5 mio. kr. for at bryde tavshedspligten omkring en voldgiftssag...