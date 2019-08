Kasi-selskab gået konkurs efter millionbøde

Et af Jesper "Kasi" Nielsens selskaber, Kasi Aps, er meldt konkurs. Ifølge TV2 er årsagen, at Jesper Nielsen har fået en bøde på 5 mio. kr. for at bryde tavshedspligten omkring en voldgiftssag mod Pandora.



"Der er i Kasi Aps opstået en forpligtelse,...