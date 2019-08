Næsten ingen får Novo-konkurrents billige insulin i USA

I USA er insulinproducenterne, Eli Lilly, Novo Nordisk og franske Sanofi, som tilsammen sidder på 90 pct. af markedet, kommet under kraftig kritik for stigende insulinpriser

Amerikanske Eli Lilly, der på insulin- og diabetesmarkedet, konkurrer med Novo Nordisk, introducerede i marts en ny generisk version af insulinet Humalog, ved navn Lispro, men her fem måneder senerer, er der næsten ingen patienter, som får udskrevet recept...

