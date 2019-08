Danske biavlere kan ikke få solgt deres produkter: Honningselskab har 350.000 kilo stående på stopfyldt lager - "det svarer til 12-14 måneders forbrug"

De danske erhvervsbiavlere er kommet i en alvorlig klemme. Den normale aftager af så godt som al danskproduceret bihonning, Jakobsens A/S i Aulum mellem Herning og Holstebro, har ikke mindre end 350.000 kilo honning svarende til mere end et års forbrug...

Eksklusivt for kunder

Gå ikke glip af dagens vigtigste mail

Få et komprimeret overblik over hvad der er værd at vide. Hver morgen. Direkte i din mailboks. Du kan selv vælge om du vil læse eller lytte til Børsen Morgenbriefing. Meld dig til herunder.