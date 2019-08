FC Nordsjælland gør det igen: Talent solgt til Holland

FC Nordsjælland fortsætter med at sælge ud af klubbens unge talenter. Søndag oplyser Farum-klubben, at den 19-årige midtbanespiller Nicklas Strunck Jakobsen er solgt til Groningen fra den bedste hollandske fodboldrække. - Nicklas Strunck har fået...

