Efter tre fantastiske år må danske ejere af kinesisk svineproduktion æde trecifret millionunderskud

Store problemer med sygdomme, en lav notering på svin og høje foderpriser, er forklaringen på, at den danske ejerkreds bag den kinesiske svineproduktion Scandinavian Farms Pig Industries måtte notere sig et underskud på 110 mio. kr. i 2018. Det skriver...

Eksklusivt for kunder

Gå ikke glip af dagens vigtigste mail

Få et komprimeret overblik over hvad der er værd at vide. Hver morgen. Direkte i din mailboks. Du kan selv vælge om du vil læse eller lytte til Børsen Morgenbriefing. Meld dig til herunder.