Ejendomsmatador køber konkursramt gods

Ejendomsinvestoren Jens Erik Udsen, der løftede sin families ejendomsinvesteringer op til at være det store og i dag børsnoterede ejendomsselskab Jeudan, har overtaget godset Vibygård, der blev væltet af en renteswap og gik konkurs.Det skriver Landbrugsavisen, som har fået det bekræftet af Jens Erik Udsen selv.Købsprisen er ikke oplyst, men den offentlige ejendomsvurdering er på godt 40 mio. kr., og godset er senest handlet i 2005 for 16 mio. kr.

"Det er rigtigt, at det er mit selskab, der har købt det", fortæller han til Landbrugsavisen men har derudover ikke mange kommentarer: "Vi driver noget landbrug i forvejen. Men hvor meget kan jeg ikke oplyse om", siger han.



Efter at han afhændede sit livsværk har der ikke været meget fremme i offentliheden om Jens Erik Udsen, der i 2016 som 69-årig også forlod bestyrelsen i Nykredit på grund af selskabets aldersregler.



Vibygård Gods gik konkurs i februar, da majoritetsejer Mogens Jørgensen ikke kunne indfri den renteswap, som havde tynget godset økonomi i flere år, skriver Landbrugsavisen, som også oplyser, at swappen til Jyske Bank på 99 mio. kr, kostede Mogens Jørgensen over 50 mio. kr.

I forsøget på at redde Vibygård blev en del jord solgt fra til sønnen Christian Heslet Jørgensen på Arnakke Gods. Det fremgik af salgsmaterialet før Udsens overtagelse, at Vibygårds 297 hektar er forpagtet ud til netop Christian Heslet Jørgensen et par år frem.Udsen har købt Vibygård Gods gennem et nystiftet selskab, FØRM landbrug.Ejendomsmægler Jan Vistisen havde angiveligt talrige interesserede før Udsen overtog Vibygård Gods.