Regnskabsanalyse: Seks års optur er slut - kun to af tre virksomheder laver overskud

Bøtten er vendt. Efter seks års optur rammes indtjeningen nu i danske virksomheder.



Spar Nord har analyseret 120.000 regnskaber fra danske selskaber med mindst fem års renskaber bag sig. Analysen viser, at mens det i fjor var tre af fire virksomheder, der havde overskud, er det i det nye analyse kun to af tre - 66 pct. mod 74 pct. i fjor.



Det er et fald, der er til at føle på noterer analysens bagmænd, men cheføkonom i Spar Nord Jens Nyholm mener, at der er masser af årsagen til den negative indflydelse på virksomhedernes indtjeningsevne.



"Vi ser nu, at virksomheder med sorte tal på bundlinjen falder fra ca. tre fjerdedele til to tredjedele på bare et år. Det indikerer en konjunkturudvikling, der er nået en moden fase ovenpå seks års konstant fremgang. Det er ikke nødvendigvis ensbetydende med, at vi er på vej ind i en recession, men vækstraterne er taget af – foreløbig uden udsigt til en mere positiv vending," påpeger han.



Analysen viser også, at andelen af danske virksomheder, der har forbedret deres indtjening i seneste regnskabsår, er faldet 10 procentpoint til 44 procent, og det er ifølge Jens Nyholm bekymrende, at under halvdelen af virksomhederne formår at forbedre deres vigtigste nøgletal.



"Vi skal primært finde årsagerne i udlandet, hvor det går langsommere frem eller ligefrem tilbage i Europa. De fleste af vores vigtigste samhandelspartnere er ramt. Tilbagegang i Tyskland påvirker vores eksportvirksomheder, og svag vækst og svage valutaer i Storbritannien, Sverige og Norge rammer os på flere fronter," mener cheføkonomen.



Jens Nyholm fastslår, at de historisk lave danske renter erdet sted, vi ser markedernes aktuelle tilstand allermest præcist. Det er godt for de danske boligejere og investorer, der skal optage lån, men det er altså ikke et sundhedstegn – tværtimod.



En afslutning af handelskrigen mellem USA og Kina og et blødt Brexit kan dog hurtigt ændre på situationen.



Spar Nord tør ikke spå om, hvorvidt danske virksomheders indtjeningsevne vil fortsætte med at falde. Han understreger dog, at de generelle forventninger til udviklingen fortsat er positive, men at vi skal forvente aftagende vækstrater i Danmark i både 2019 og 2020:



"Pengepolitisk vil vi så langt øjet rækker se et ekstremt lavrentemiljø med stor sandsynlighed for yderligere rentenedsættelser fra både Den Europæiske Centralbank og Nationalbanken," siger Jens Nyholm.