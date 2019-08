Trump-administrationen har udskudt en mulig start på opførelsen af det delvist danskejede havvindmølleprojektet Vineyard Wind ud for Massachusetts kyst, da landets indenrigsminister David Bernhardt har besluttet at kræve en yderligere miljøundersøgelse.



Det skriver Bloomberg News.



Projektet er ejet af danske Copenhagen Infrastructure Partners (CIP) og dennes partner Avangrid.



Det er ellers planen, at Vineyard skal sættes i drift i 2022, men lokale fiskere og kystsamfund er i mod opførelsen af vindparken.



- For at offshore vind skal trives på den ydre kontinentalsokkel, skal den føderale regering først sætte prik over alle i'erne og trække streg over alle t'erne, siger David Bernhardt i et interview med Bloomberg News.



Vineyard Wind er det første af en række planlagte store offshore-projekter, og parken skal efter planen have en kapacitet på 800 megawatt, hvor MHI Vestas er udpeget som leverandør.



Topchef i medejeren Avingrid, Jim Torgerson, har tidligere udtalt, at projektet vil være "udfordret" i sin nuværende form, hvis ikke den endelig godkendelse udstedes i september.



Tidligere har en undersøgelse fra indenrigsministeriets side været gennemført, men den blev kritiseret for at være for snæver og ikke se på de akkumulerede effekter for fiskeriet.



Medlem af Repræsentanternes Hus fra Massachusetts, demokraten Joe Kennedy, beskylder dog Trumps administration for dobbeltmoral.



- Når det handler om at bore i Arctic National Wildlife Refuge, har Trump-administrationen taget alle genveje og gennemført perioden for miljøundersøgelser på rekordtid. Men når det kommer til landets første større offshore vindprojekt - der har gennemgået års intensive undersøgelser, offentlige høringer og imødegående planer for påvirkede samfund - prøver de at forsinke det til døde, siger kongresmedlemmet til Bloomberg News.



Danske Ørsted vandt så sent som i juli en udbudsrunde i New York, som giver koncernen retten til at forhandle opførelsen af et havvindprojekt på 880 megawatt.



/ritzau/FINANS