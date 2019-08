Vaccineselskabet ALK-Abelló oplyser fredag morgen, at selskabet i en ny strategi vil forfølge en dominerende position på det amerikanske marked for adrenalin.



I den forbindelse er der indgået en eksklusivaftale med Windgap Medical om lancering af en ny adrenalinpen.



ALK er - som en del af aftalen - allerede begyndt at understøtte udviklingen, og det danske selskab bliver efterfølgende hovedansvarlig for kommercialiseringen af produktet.



- ALK har et godt kendskab til markedet og kunderne, og strategien bygger på erfaringerne fra ALK's eksisterende adrenalinpen, Jext, der fortrinsvis er målrettet europæiske kunder, skriver selskabet i en meddelelse til fondsbørsen.



Adrenalinpenne bruges til behandling af akutte allergiske reaktioner, også kendt som anafylaksi, forårsaget af eksempelvis fødevarer eller bistik, og der er årligt mere end 200.000 tilfælde i USA, oplyser ALK.



Det danske selskab vurderer, at det amerikanske marked for adrenalinpenne overstiger 1 mia. dollar på årlig basis.



- ALK har i flere år haft en målsætning om at få del i dette vigtige amerikanske markedssegment. Den nye adrenalinpen vil opfylde patienternes, markedernes og forsikringsselskabernes behov for en lille, letanvendelig pen, der er ikke-temperaturfølsom og har en lang holdbarhed, forklarer Carsten Hellmann, der er administrerende direktør hos ALK-Abelló, i meddelelsen.



- Vi er overbeviste om, at når det lykkes for ALK og Windgap at få pennen udviklet og godkendt, vil den have potentialet til at blive særdeles konkurrencedygtig og meget profitabel for ALK inden for få år, på trods af at flere generikaprodukter er kommet på markedet, fortsætter han.



Det nye produkt har endnu ikke været vurderet af de amerikanske sundhedsmyndigheder, FDA, men ALK og Windgap Medical venter at indsende en registreringsansøgning til myndighederne "i løbet af de næste par år."



På længere sigt vil de to selskaber også gå efter at få den nye adrenalinpen godkendt uden for USA.



/ritzau/FINANS