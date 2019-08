Service- og sikkerhedsselskabet G4S havde overordnet set pæn fremgang i toplinjen i første halvår, hvor driftsresultatet dog kun viste en lille stigning.



Det fremgår af regnskabet for perioden fredag morgen.



G4S omsatte i de første seks måneder af 2019 for 3747 mio. pund, hvis man måler i faste valutakurser. Det skal sammenlignes med det reviderede tal for første halvår sidste år på 3578 mio. pund.



Rapporteret blev salget 3807 mio. pund mod 3669 mio. pund i første halvår sidste år. Dermed blev væksten i lokal valuta 4,7 pct., mens den rapporterede salgsfremgang var 3,8 pct.



Driftsresultatet (EBITA), som i G4S' regnskabsbøger opgøres som PBITA, steg i første halvår til 234 mio. pund i lokale valutaer fra 230 mio. pund i første halvår sidste år.



Rapporteret var fremgangen i driften lidt større.



I regnskabet fortæller G4S også, at bestyrelsen i selskabet har afsluttet gennemgangen af forretningen og godkendt udskillelsen af Cash Solutions.



Der er derfor nu iværksat en plan for udskillelsen, der ventes at ske i første halvår næste år.



- Vi vurderer, at det vil skabe to stærke og fokuserede forretninger, der begge har et klart potentiale til at udnytte en markedsførende position og opnå betydelig værdi for kunderne, aktionærerne og medarbejderne, siger Ashley Almanza, der er administrerende direktør hos G4S, i regnskabet.



Resultaterne vækker også umiddelbart tilfredshed hos investorerne, der i fredagens tidlige handel sender G4S-aktien op med 7,2 pct. til 16,05 kr.



/ritzau/FINANS