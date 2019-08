Koncerndirektør i Novo Nordisk blive Novozymes' nye finansdirektør

Breaking news

Opdateret 8.04 Novozymes har fundet sin nye finansdirektør. Det bliver 52-årige Lars Green, som kommer fra Novo Nordisk, hvor han har været ansat i 27 år, senest som koncerndirektør med ansvar for Business Services and Compliance og medlem af...

