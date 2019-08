Mio. USD Q2 2019 Q2 2018 H1 2019 H1 2018 FY 2018 Omsætning 19,0 9,9 33,2 17,2 39,5 Forsknings/udviklingsomkostninger 0,7 0,2 1,3 0,4 1,8 EBIT 2,3 -1,5 2,8 -4,9 -5,8 Resultat før skat 0,7 -3,2 2,8 -7,8 -11,9 Nettoresultat 2,1 -1,6 2,2 -5,7 -5,3

Mio. USD Ved Q2 2019 Før Q2 2019 Driftsresultat før aktiekompensation 10-15 10-15 Omsætning 67-77 67-77

Biotekselskabet Veloxis Pharma oplevede i sit andet kvartal en markant vækst, da omsætningen voksede med knap 92 pct. fra 9,9 mio. dollar til 19,0 mio. dollar.Fremgangen skyldes øget salg af midlet Envarsus, som også lå bag selskabets opjustering af forventningerne tilbage i juli.- Vi er meget tilfredse med det fortsatte momentum, vi har oplevet siden modtagelsen af de novo-godkendelsen i december 2018, udtaler administrerende direktør, Craig Collard, i regnskabet.- Jeg er sikker på vores evne til at fortsætte eksekveringen af vores kommercielle strategi og forventer, at andet halvår af 2019 vil være lige så succesfuldt som det første.Omkostningerne er dog også steget i perioden. Produktionsomkostningerne er vokset fra 2,1 mio. dollar i andet kvartal af 2018, mens de i 2019 er på 3,5 mio. dollar. Desuden er udgifterne til salg og administration gået op til 12,5 mio. dollar fra 9,2 mio. dollar året før, mens udviklingsomkostningerne er steget til 0,7 mio. dollar mod knap 0,2 mio. dollar.Det betyder, at driftsresultatet er vokset til 2,3 mio. dollar fra et underskud på 1,5 mio. dollar for et år siden, men hvis man trækker aktiebonusordninger ud af regnestykket, var driftsresultatet endnu højere i knap 4,0 mio. dollar mod et minus på lige knap 0,2 mio. dollar.Ligesom i 2018 havde Veloxis finansielle udgifter, i andet kvartal 2019 på 1,6 mio. dollar sammenlignet med 1,7 mio. dollar et år tidligere, og derfor endte resultatet før skat i perioden på knap 0,7 mio. dollar mod et underskud på 3,2 mio. dollar i andet kvartal 2018.Med en positive skatteeffekt på 1,5 mio. dollar mod næsten 1,6 mio. dollar året før, endte nettoresultatet i andet kvartal på 2,1 mio. dollar mod et minus på 1,6 mio. dollar i 2018.Veloxis Pharma fastholder forventningerne til 2019 om en omsætning i intervallet 69-77 mio. dollar, samt et driftsresultat justeret for aktiekompensation i intervallet 10 til 15 mio. dollar.Det fremgår af selskabets regnskab for andet kvartal af 2019.Forventningerne blev opjusteret 22. juli.TABELVeloxis' regnskab for andet kvartal af 2019:Veloxis' forventninger til 2019:/ritzau/FINANS