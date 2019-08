H+H opjusterer forventningerne efter stærk organisk vækst

Relateret indhold Tilføj søgeagent H+H International Log ind som Børsen kunde og få adgang til søgeagenter. Organisationer H+H International Aktieordbog

H+H har torsdag aften opjusteret sine forventninger til hele 2019 efter et andet kvartal med stærk organisk vækst.



Porebetonvirksomheden venter derfor nu en organisk vækst i lokale valutaer på 8 pct. i hele 2019 mod tidligere 7 pct., mens også prognosen for driftsoverskuddet løftes.



H+H venter samtidig at levere et driftsresultat, målt på EBITDA før særlige poster, i intervallet 510 til 550 mio. kr. i år mod oprindeligt lovet 460 til 510 mio. kr.



Lidt længere nede i resultatopgørelsen, ved EBIT før særlige poster, ses nu et overskud på 330 til 370 mio. kr. mod et tidligere udmeldt interval mellem 280 og 330 mio. kr.



- Udover stærkt salg bidrager god udvikling i fabriksproduktionen og succesfuldt indkøb til de øgede forventninger, hedder det.



Koncernen venter samtidig, at dets investeringer i forretningen, før opkøb og frasalg, vil blive lavere end den hidtidige udmelding på 140 mio. kr. mod oprindeligt 160 mio. kr.



H+H har samtidig lagt foreløbige regnskabstal frem for andet kvartal 2019, og de viser, at omsætningen i perioden er steget med næsten 9 pct. til 770 mio. kr. mod 709 mio. kr. i det tilsvarende kvartal af 2018.



Underliggende har koncernen i de tre måneder realiseret en organisk vækst på 7 pct., som dog blegner mod de 16 pct. i andet kvartal sidste år. For første halvår som helhed har den organiske vækst været på 13 pct. mod 11 pct. for et år siden.



Driftsoverskuddet, EBITDA, landede i kvartalet på 156 mio. kr. Det var en fremgang på 33 pct. fra 117 mio. kr. Målt på EBIT fik H+H et overskud på 114 mio. kr. i andet kvartal mod 69 mio. kr. 12 måneder tidligere, og driftsmarginen gik solidt op til 15 pct. fra 10 pct. året før.



/ritzau/FINANS