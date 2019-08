Ambu skal betale bøde på 3,3 mio dollar i USA

Relateret indhold Tilføj søgeagent Ambu Log ind som Børsen kunde og få adgang til søgeagenter. Organisationer Ambu

Medicovirksomheden Ambu skal betale en bøde på 3,3 mio. dollar i USA, fordi det danske selskab i strid med reglerne fik fremstillet produkter til det amerikanske forsvarsministerium og Veterans' Affairs i Kina og Malaysia, selv om dette ikke er lovligt, og fordi selskabet samtidig stod inde for, at produkterne var fremstillet efter de amerikanske regler.



Det fremgår af en meddelelse fra det amerikanske justitsministerium.



Det er ikke lovligt i USA, i henhold til Trade Agreement Act, at levere produkter til USA's regering, hvis produkterne er fremstillet i lande, som USA ikke har en handelsaftale med. Det har USA ikke med Malaysia, og som bekendt heller ikke endnu med Kina.



Og da Ambu har været vidende om, at de leverede produkter var fremstillet i de to lande, så har selskabet overtrådt den amerikanske False Claim Act, fremgår det.



- Forliget løser beskyldninger om, at Ambu, en leverandør af medicinsk udstyr, mellem december 2011 og marts 2015, indgav falske oplysninger til Defense Logistic Ageny og agenturet for Veterans' Affairs for betalinger relateret til Ambus salg af medicinsk udstyr, hedder det i meddelelsen.



Ifølge oplysningerne kom 80 pct. af de leverede produkter i perioden fra netop Kina og Malaysia, og justitsministeriet skriver, at chefer fra Ambu stod inde for, at produkterne kom fra tilladte lande, selv om de antageligt vidste, at flertallet var fremstillet i ikke-tilladte lande.



- Ved at efterforske beskyldningerne og indgå et forlig i denne sag, har vi varslet til alle selskaber, der handler med den amerikanske regering, at Trade Agreement Act er en vigtig lov, som skal respekteres, udtaler USA's justitsminister, William M. McSwain i meddelelsen.



/ritzau/FINANS