Danske Bank: Først afgørelse om muligt massesøgsmål næste år

(Rettelse fra Ritzau - kl. 22.25: Domstolen i USA har ikke taget stilling til, om sagen skal have lov at blive ført for retten eller ej, hvilket ellers fremgik af den oprindelige version af artiklen)



Processen omkring gruppesøgsmålet i USA om hvidvask i Danske Bank, som amerikanske aktionærer i banken har anlagt, fortsætter.



Sagsøgerne ønsker at blive kompenseret for det kursfald, som Danske Banks amerikanske ADR'ere har oplevet, siden sagen tog sin begyndelse, og derfor har de stævnet banken ved en domstol i New York.



Efter at Danske Bank er blevet stævnet, har den har haft lejlighed til at svare på sagsøgers krav, og i den forbindelse har Danske Banks advokater tidligere anmodet retten om at afvise sagen.



På den baggrund har aktionærernes advokater bedt retten om muligheden for at reagere på Danske Banks ønske om og argumenter for at afvise behandlingen af stævningen. Her har sagsøgerne nu for tredje gang valgt at tilpasse deres anbringender frem for at svare direkte på substansen i Danske Banks svar.



Derfor har retten i New York valgt ikke at forholde sig til om den vil afvise sagen på nuværende tidspunkt, da Danske Banks anmodning i sagens natur ikke længere er relevant, fordi modparten nu har ændret sin påstand. Domstolen har efterfølgende givet Danske Bank endnu en frist til den 13. september i år til atter at svare på modpartens nye formuleringer med mulighed for igen at anmode rettens dommer om at afvise sagen helt og aldeles.



Først senere, og formentlig først til næste år, vil retten endeligt høre parterne og komme med en kendelse i spørgsmålet om en afvisning eller berammelse af sagen. Domstolen i USA har med andre ord endnu ikke besluttet sig for, om den egentlige retssag skal føres for domstolen, eller om den skal afvises.



Aktionærerne mener, at Danske Bank gentagne gange ikke handlede på tegn på, at kriminelle fra Rusland og tidligere russiske stater brugte banken til hvidvask.



/ritzau/FINANS