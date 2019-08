Amerikansk ret afviser at aflyse aktionærretssag mod Danske Bank

Relateret indhold Tilføj søgeagent Danske Bank Log ind som Børsen kunde og få adgang til søgeagenter. Organisationer Danske Bank

Gruppesøgsmålet i USA om hvidvask i Danske Bank, som amerikanske aktionærer i Danske Bank har anlagt, bliver ikke aflyst.



Det skriver Bloomberg News.



Danske Bank havde ellers forsøgt at få retten til at afvise sagen, men det blev afvist onsdag af US District Court for The Southern District of New York, skriver Bloomberg News.



Danske Bank skal inden midten af september svare på investorklagerne.



Sagsøgerne ønsker at blive kompenseret for det kursfald, som Danske Banks amerikanske ADR'ere har oplevet, siden sagen tog sin begyndelse, skriver Bloomberg News.



Aktionærerne mener, at Danske Bank gentagne gange ikke handlede på tegn på, at kriminelle fra Rusland og tidligere russiske stater brugte banken til hvidvask.



