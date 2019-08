Novo Nordisk opjusterer efter stærkt kvartal

Novo Nordisk har i andet kvartal af 2019 omsat for 30 mia. kr. og skabt et overskud af driften på 13,45 mia. kr., hvilket er over forventninger.



På forhånd var analytikernes forventning, at Novo Nordisk nåede en omsætning på 29,4 mia. kr. i andet kvartal...