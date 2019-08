Finansdirektør i Haldor Topsøe efter halvårsregnskab: "Vi er blevet bedre til at tjene penge"

Den danske ingeniørgigant Haldor Topsøe kunne tidligere på dagen fremvise et halvårsregnskab, hvor driftsoverskuddet steg med 27 pct. sammenlignet med halvårsregnskabet for 2018. Finansdirektør, Peter Rønnest Andersen, er meget tilfreds med regnskabet....

