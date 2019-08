Carlsbergs markante aktiestigning kommer bag på analytikere

Torsdag formiddag leverede Carlsberg en opjustering af selskabets forventninger til indtjeningen i 2019.Carlsberg forventer nu en høj encifret organisk vækst i driftsresultatet mod tidligere udmeldt midt-encifret vækst.Det har i den grad løftet stemningen blandt investorerne, der kvitterede med en kursstigning på i omegnen af ti pct. i de efterfølgende timer.Den reaktion kom bag på flere analytiker."Der var vel en del, der pegede mod, at Carlsberg ville komme med en opjustering, og set i det lys, så er det en voldsom kurreaktion," fortæller chefaktieanalytiker Michael Friis Jørgensen fra Alm Brand i et interview med Børsen Play.Hans bud på, hvad der har sendt aktien på himmelflugt, handler i høj grad om et verdensmarked, der er ramt af uro og lave renter."Lige nu er defensive aktier med en god stærk balance, der kan betale en masse udbytte, i ekstrem høj kurs på grund af nulrenter og usikre markeder. Så folk elsker den her slags aktier," forklarer han til Børsen Play.Det er ikke meget Carlsberg afslører om baggrunden for de opjusterede forventninger. Selskabet fortæller, at årets første seks måneder bød på 4,2 pct. organisk omsætningsvækst, 1,4 pct. organisk samlet volumenvækst og en stærk forbedring af driftsmarginalen.I et skriv fra den amerikanske bank Citi beskriver storbanken opjusteringen som en overraskelse set i lyset af dårligt vejr i perioden og den hårde konkurrence, som ifølge banken vil præge det kommende 3. kvartal.En del af forklaringen skal ses i lyset af topchef Cees 't Hart indsats med at bringe omkostningerne ned."Vi anerkender, at siden Cees 't Hart tog over som CEO har han konsekvent holdt løfterne lave og leverede over forventet i forhold til driftsresultatet, og denne meddelelse fra selskabet er ikke anderledes," lyder det i en skriftlig kommentar fra Citi.Ifølge storbanken handler det om, at Carlsberg tilsyneladende har skabt en bedre og mere effektiv økonomisk fundament, gennem deres store spareprogram, end analytikere havde ventet. Og det er netop på ryggen af det program, at det danske bryggeri kan levere stærkt på driftsresultatet.Spareprogrammet "Funding the Journey" blev iværksat i 2015 af Carlsberg-topchef Cees 't Hart som del af syvårsstrategien "Sail'22".Målet med programmet var at spare mellem 1,5-2 mia. kr. Det mål er sidenhen blevet opjusteret.Programmet indebar blandt andet 10 mia. kr. i nedskrivninger, stram udgiftsstyring og at 2000 stillinger blev nedlagt.