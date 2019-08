Københavns Lufthavne nedjusterer forventningerne til omsætningsvæksten i 2019 og venter nu en omsætningsvækst på minus 2-3 pct.



Tidligere ventede Københavns Lufthavne en negativ omsætningsvækst på 0-1 pct.



Københavns Lufthavne fastholder til gengæld forventningerne til 2019 om et resultat før skat, korrigeret for særlige forhold, i niveauet 1250-1350 mio. kr.



Det fremgår af selskabets regnskab for andet kvartal af 2019.



/ritzau/FINANS