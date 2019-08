Adidas sætter turbo på netsalget og hiver flere penge hjem

Den tyske tøjgigant Adidas havde fremgang i første halvår, hvor selskabet melder om en stor vækst i salget på nettet.



Samlet beløb Adidas' salg sig til 85,1 milliarder kroner, hvilket er en stigning på 5,4 procent over det seneste år. Netsalget voksede med 37 procent.



Det er særligt højere salg i Nordamerika og Asien, der trækker op med vækstrater på 12 procent, mens det europæiske salg er bakket med to procent.



Det viser selskabets regnskab, der er offentliggjort torsdag morgen.



Adidas har 57.000 ansatte på verdensplan og sælger sportstøj under mærket af samme navn og ejer desuden mærket Reebok.



Det højere salg har også hjulpet på overskuddet, der er steget med omkring 24 procent til 8,7 milliarder kroner.



Adidas har danskeren Kasper Rørsted som administrerende direktør. Han blev ansat i 2016 og har haft som hovedopgave at forbedre Adidas' indtjening.



Fokus har været på markederne i Nordamerika og Asien samt et øget sats på e-handel, hvor der er flere penge at hente end i de fysiske butikker.



/ritzau/