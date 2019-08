Lyft overgår og løfter forventningerne - men belønnes ikke

Den amerikanske samkørselstjeneste Lyft, som konkurrerer med Uber, og som blev børsnoteret tidligere i år, havde et bedre end ventet andet kvartal, hvor underskuddet skrumpede. Samtidig opjusterer koncernen. Indledningsvist steg aktien i onsdagens...

