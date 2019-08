Medie: Suzlon-långivere mødes onsdag for at diskutere Vestas-bud

Onsdag mødes kreditorerne i den gældsplagede indiske vindmølleproducent Suzlon - anført af State Bank of India - for at diskutere et tilbud fra danske Vestas.



Det fortæller anonyme kilder med indblik i sagen til Bloomberg News.



Parterne ventes dog ikke at træffe en endelig beslutning om restruktureringen af selskabet allerede onsdag, lyder det fra kilderne.



Mødet kommer, da canadiske Brookfield Asset Management, der tidligere har været meldt interesseret i selskabet, måske ikke vil gå videre med sin interesse.



Bloomberg News har forsøgt at få en kommentar fra Suzlon og State Bank of India, men ingen af de to er vendt tilbage på mediets mailhenvendelse.



Der var i juni historier i markedet om, at Suzlon havde tilbudt at sælge aktiemajoriteten i selskabet til netop canadiske Brookfield.



Tidligere har det været fremme, at Vestas angiveligt har været i forhandlinger om at købe en kontrollerende aktiepost i den indiske rival.



I starten af juni udløb perioden dog for et tilbud, som den danske vindgigant skulle have lagt.



Mediet CNBC-TV18 erfarede her fra anonyme kilder, at parternes forskellige syn på værdiansættelsen gjorde, at de ikke kunne nå til enighed.



Vestas oplyste i en kommentar, at selskabets strategi er baseret er på organisk vækst, inden der blev henvist til Suzlon "for mere klarhed over deres situation."



Suzlon ønskede på daværende tidspunkt ikke at kommentere specifikke forhandlinger over for det indiske medie.



