Det er en "fandens ærgerlig" Lisbeth Zornig, der på sin Facebook-profil meddeler, at både hun selv og hendes virksomhed Huset Zornig er gået konkurs. Derfor lukker hun nu virksomheden.



Det er ifølge forfatteren og debattøren en gæld til det offentlige - hovedsaligt Skat - på 1,3 mio. kr., der er årsag til konkursen.



"Gælden skal betales her og nu, hvad jeg ikke kan," skriver Lisbeth Zornig. Hun skriver, at hun har foreslået Gældsstyrelsen en afdragsordning, men det er blevet afslået.



Konkursen kommer dog ikke som en overraskelse. Problemerne begyndte allerede, mens Annette Vilhelmsen (SF) var socialminister.



"Det gik galt, allerede efter at daværende socialminister Annette Vilhelmsen i 2013 tildelte demokratikampagnen "Stemmer på kanten" en millionstøtte på urigtige vilkår. Sagen skabte en voldsom kritisk mediestorm, også om min person og mit virke, selv om jeg ikke havde begået fejl. Rigtigt mange døre lukkede i efter det. Det slog bunden ud af min økonomi."



Siden har Lisbeth Zornig skiftet fokus, så hendes virksomhed i højere grad tilbyder kurser, konferencer og foredrag. Men det har ikke været nok til at vende den økonomiske situation.



"Set i bakspejlet valgte jeg nok forkert, jeg var åbenbart ikke dygtig nok til at opbygge en rådgivningsvirksomhed på socialområdet, og jeg fejlvurderede mulighederne. I den forbindelse har det næppe hjulpet, at jeg har valgt at være en kontroversiel debattør i offentligheden."



Men selv om Huset Zornig lukker, bliver Lisbeth Zornig ved.



"Jeg forsvinder ikke, jeg skal nok være der, det kommer bare til at være i andre rammer end Huset Zornig. Nok er jeg ramt, men jeg ligger ikke ned, så vi ses snart derude. Jeg tænkte, at jeg hellere må fortælle det, som det er, så du ved det. Den seneste tid har været fuldstændig hæslig, og jeg er både ufatteligt ked af det, skamfuld, vred og fandens ærgerlig."



Lisbeth Zornigs navn blev slået fast i offentligheden, da hun i 2010 blev formand for Børnerådet. Som en vaskeægte mønsterbryder brugte hun sine egne erfaringer til at sætte fokus på de mest udsatte børn og unge.



I 2011 udgav hun selvbiografien "Zornig - vrede er mit mellemnavn", og året efter fulgte tv-programmet "En barndom i helvede", hvor hun konfronterer sin stedfar og mor med barndommens misrøgt og seksuelle overgreb.



