Hapag-Lloyd topper forventningerne i andet kvartal

Tyske Hapag-Lloyd, der konkurrerer med blandt andet Mærsk på markedet for containerfragt, leverede over forventning i andet kvartal, hvor både salget og driften var bedre end forudset af analytikerne.



Hapag-Lloyd omsatte i perioden for 3,18 mia. euro mod ventet 3,11 mia. euro blandt analytikerne ifølge estimater indsamlet af Bloomberg News.



Det blev omsat til et driftsoverskud før af- og nedskrivninger (EBITDA) på 467 mio. euro mod analytikernes forventninger om 428,3 mio. euro på den post.



Driftsoverskuddet før renter og skat (EBIT) endte samtidig på 176 mio. euro mod ventet 153,7 mio. euro.



Hapag-Lloyd fastholder desuden sine forventninger til hele regnskabsåret.



/ritzau/FINANS