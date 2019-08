Hapag-Lloyd topper forventningerne: Aktien sendes op med 10 pct.

Relateret indhold Tilføj søgeagent Hapag-Lloyd Log ind som Børsen kunde og få adgang til søgeagenter. Organisationer Hapag-Lloyd Aktieordbog

Tyske Hapag-Lloyd, der konkurrerer med blandt andet Mærsk på markedet for containerfragt, leverede over forventning i andet kvartal, hvor både salget og driften var bedre end forudset af analytikerne.



Hapag-Lloyd omsatte i perioden for 3,18 mia. euro mod ventet 3,11 mia. euro blandt analytikerne ifølge estimater indsamlet af Bloomberg News.



Det skyldes både, at containerrederiet transporterede flere containere i kvartalet, og at den gennemsnitlige fragtrate steg.



Containerrederiet transporterede i årets andet kvartal 3,04 mio. tyvefodscontainere (teu), hvilket er 1,7 pct. flere end samme periode året før, mens den gennemsnitlige fragtrate steg til 1063 dollar per teu.



I samme periode af 2018 var den gennemsnitlige fragtrate på 1010 dollar per teu.



- Takket være højere transportvolumen på vores kerneområder, god kontrol med vores omkostninger og en smule bedre fragtrater kan vi se tilbage på et godt første halvår, siger administrerende direktør Rolf Habben Jansen i en kommentar til regnskabet.



Den løftede toplinje blev omsat til et driftsoverskud før af- og nedskrivninger (EBITDA) på 467 mio. euro mod analytikernes forventninger om 428,3 mio. euro på den post.



Driftsoverskuddet før renter og skat (EBIT) endte samtidig på 176 mio. euro mod ventet 153,7 mio. euro.



På bunden formåede Hapag-Lloyd i kvartalet at vende rundt fra sidste års underskud og levere et overskud på 50 mio. euro. Sidste år bød kvartalet på et tab på 67 mio. euro.



Hapag-Lloyd fastholder i regnskabet sine forventninger til helåret.



- Efter et solidt første halvår af 2019 er vores forventninger uændrede, selv om der er flere handelsrestriktioner, og vi samtidig ser stigende geopolitiske risici, hvilket kan påvirke væksten, lyder det fra topchefen.



På børsen i Frankfurt kvitterer investorerne onsdag formiddag for regnskabet ved at sende aktien i Hapag-Lloyd op med 10,5 pct. til 42,15 euro.



/ritzau/FINANS