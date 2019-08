Botox løfter Allergan: Men milliardnedskrivning trækker ned

Relateret indhold Tilføj søgeagent Allergan Log ind som Børsen kunde og få adgang til søgeagenter. Organisationer Allergan

Det amerikanske medicinalselskab Allergan, som de fleste forbinder med salget af rynkemidlet Botox, overrasker positivt med regnskabet for andet kvartal.



Den justerede indtjening per aktie opgøres til 4,38 dollar per aktie, hvor analytikerne ifølge Bloomberg News havde estimeret 4,34 dollar. Omsætningen på 4,09 mia. dollar var også over forventningerne, som lå på 3,93 mia. dollar.



Salget af Botox løb op i 974 mio. dollar i kvartalet, hvilket var 4,2 pct. mere end i samme periode året før. Det var samtidig langt over analytikernes estimat om et Botox-salg for 818,5 mio. dollar.



En plet på regnskabet er dog en nedskrivning i kvartalet på 1,09 mia. dollar i en af selskabets enheder - blandt andet relateret til goodwill efter forsinkede forskningsstudier og en reduktion af værdierne i visse forskningsprojekter.



/ritzau/FINANS