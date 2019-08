Danske Bank-direktør sælger nyt bundt aktier

Direktionsmedlem i Danske Bank, Jim Ditmore, har mandag solgt 2000 aktier i banken for en samlet kursværdi af 194.400 kr.



Det fremgår af en indberetning til Finanstilsynet.



Ditmore, der er chef for bankens Group Services & IT, solgte også 2000 aktier i sidste uge.



/ritzau/FINANS