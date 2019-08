Huawei oplever fremgang i hjemlandet efter amerikansk forbud

Den kinesiske telekommunikationsgigant Huawei har fremgang i salget af smartphones i hjemlandet, hvilket afbøder de følgevirkninger, som USA's øgede forbud mod koncernen har medført.



Det skriver The Wall Street Journal.



Huaweis salg af smartphones i Kina steg i årets andet kvartal med 38 pct., fremgår det af markedsanalyseselskabet Canalys ifølge The Wall Street Journal. I samme periode faldt salget hos konkurrenter som Apple og Xiaomi.



I samme periode er Huaweis salg uden for Kina, herunder Europa, Mellemøsten og Sydøstasien, faldet sammenlignet med sidste år, estimerer Mo Jia, der er analytiker i Canalys, ifølge The Wall Street Journal.



I De Forenede Arabiske Emirater og Storbritannien estimeres det af analytikeren, at mængden af sendinger faldt med 80 pct. i juni sammenlignet med april i år.



- Huawei er tvunget til at skifte sit fokus tilbage til Kina, siger Mo Jia til avisen.



- Selvfølgelig er Kina sikrere for Huawei. Deres markedsimage er nummer 1.



Huawei får også støtte hjemmefra fra en række kinesiske selskaber i kølvandet på USA's forbud.



Blandt andet har en kinesisk smøreolieproducent lovet 500 yuan - svarende til 484 kr. - til alle medarbejdere, der skifter deres iPhones ud med en Huawei-smartphone i stedet.



/ritzau/FINANS