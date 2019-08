Den tyske vindmølleproducent Nordex har sikret sig endnu en stor vindmølleordre på det amerikanske marked.



Selskabet, der er børsnoteret i Frankfurt, oplyser mandag morgen, at det har fået en bestilling på 56 møller med en samlet kapacitet på 269 megawatt.



Med til ordren følger en toårig serviceaftale.



Kunden eller projektnavnet fremgår ikke af meddelelsen.



I juni kunne Nordex fortælle om en ordre på 300 megawatt til et projekt i Texas.



Selskabet nyder godt af et boomende marked i USA, som domineres af Vestas og GE, men hvor Siemens Gamesa og Nordex også har hentet markedsandele på det seneste.



I andet kvartal havde Vestas og GE en samlet andel af ordrerne på det amerikanske marked på 77 pct., hvilket var en nedgang fra 85 pct. året før.



Det afspejlede en større andel af ordrerne til Siemens Gamesa og Nordex på henholdsvis 14 og 7 pct.



/ritzau/FINANS